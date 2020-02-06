На трасі Одеса-Київ перекинувся рейсовий автобус з 19 пасажирами

В Одеській області сталася ДТП за участю рейсового автобуса, в результаті якої 37-річна жінка та 9-річна дитина отримали тілесні ушкодження.

– Пригода сталася сьогодні, 06 лютого, близько п’ятої години ранку на трасі Одеса – Київ біля с. Болгарка Роздільнянського району. Зараз на місці аварії працюють поліцейські, – повідомляє відділ поліції в Одеській області.

Читайте: На Львівщині автомобіль збив чотирьох пішоходів, один загинув

Так, попередньо встановлено, що водій рейсового автобуса сполученням Одеса-Київ не впорався з керуванням на слизькій дорозі, в результаті чого автобус з 19-ма пасажирами перекинувся.

– Двоє людей – 37-річна жінка та 9-річна дитина отримали тілесні ушкодження і в супроводі поліцейських були доставлені в Одеську обласну клінічну лікарню, – додали в поліції.

Зараз на місці події працюють правоохоронці.

Раніше рятувальники ДСНС повідомили про складні ситуації на дорогах у зв’язку з сильним вітром і снігом.