Нефедов получил почти 230 тыс. грн зарплаты за декабрь

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов в декабре получил зарплату в размере 229 877 грн.

Согласно данным его декларации, указанную сумму глава таможенной службы получил 24 декабря. А зарплата, которую он получил 29 ноября, составила 252 595 грн.

В ноябре Нефедов заявлял журналистам о том, что получил за октябрь заработную плану в размере 24,8 тыс. грн.

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Он также говорил о том, что будет получать определенные надбавки за свой стаж и интенсивность труда.

– Поэтому я ожидаю, что вы увидите в моей декларации зарплаты за последующие месяцы в два или в два с половиной раза больше, – заявил тогда глава Государственной таможенной службы.

К слову, Максим Нефедов рассказал, что в 2020 году работники Государственной таможенной службы пройдут переаттестацию.

По его словам, те работники, которые пройдут переаттестацию, могут рассчитывать на существенное повышение заработной платы.

Источник: Государственный реестр деклараций