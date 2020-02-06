Нефьодов отримав майже 230 тис. грн зарплати за грудень

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов у грудні отримав зарплату у розмірі 229 877 грн.

Згідно з даними його декларації, зазначену суму голова митної служби отримав 24 грудня. А зарплата, яку він отримав 29 листопада, склала 252 595 грн.

У листопаді Нефьодов заявляв журналістам про те, що отримав за жовтень заробітну плану у розмірі 24,8 тис. грн.

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Він також говорив про те, що отримуватиме певні надбавки за свій стаж та інтенсивність праці.

– Тому я очікую, що ви побачите у моїй декларації зарплати за наступні місяці вдвічі чи в два з половиною рази більше, – заявив тоді голова Державної митної служби.

До слова, Максим Нефьодов розповів, що у 2020 році працівники Державної митної служби пройдуть переатестацію.

За його словами, ті працівники, які пройдуть переатестацію, можуть розраховувати на суттєве підвищення заробітної плати.

Джерело: Державний реєстр декларацій