Предложений о встрече нормандской четверки на уровне МИД нет – Пристайко

Официальных предложений по встрече министров иностранных дел стран нормандской четверки в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля не поступало.

Об этом сообщил глава МИД Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

– У меня нет еще официального предложения. Я все-таки отдал бы основной приоритет встречи лидеров в апреле… Точно могу сказать, что я договариваюсь о встрече с другой группой – министров пяти стран, у которых были жертвы в результате сбивания украинского самолета в Иране, – сказал Пристайко.

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Он добавил, что не хотел бы, чтобы встреча руководителей МИД подменила переговоры лидеров стран нормандской четверки, которые запланированы на апрель этого года.

К слову, помощник президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что на следующей встрече в нормандском формате смогут договориться о проведении выборов на Донбассе.