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Факти / Україна / Політика

Пропозицій щодо зустрічі нормандської четвірки на рівні МЗС немає – Пристайко

Офіційних пропозицій щодо зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандської четвірки в рамках Мюнхенської конференції з безпеки в середині лютого не надходило.

Про це повідомив глава МЗС Вадим Пристайко під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом.

– В мене немає ще офіційної пропозиції. Я все-таки віддав би основний пріоритет зустрічі лідерів у квітні… Точно можу сказати, що я домовляюся про зустріч з іншою групою – міністрів п’яти країн, які зазнали жертв унаслідок збиття українського літака в Ірані, – сказав Пристайко.

Читайте: Нормандська зустріч на рівні глав МЗС може відбутися у лютому – Пристайко

Він додав, що не хотів би, аби зустріч очільників МЗС підмінила переговори лідерів країн нормандської четвірки, які заплановані на квітень цього року.

До слова, помічник президента України Андрій Єрмак висловив сподівання, що на наступній зустрічі у нормандському форматі зможуть домовитися про проведення виборів на Донбасі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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