Циклон Petra: без світла 600 населених пунктів, обмеження на трасі Одеса-Рені

Через сильний вітер і снігопади без світла залишились 600 населених пунктів у 13 областях, а на автодорозі державного значення М-15 Одеса-Рені тимчасово обмежили рух вантажівок.

Зокрема, кількість знеструмлених населених пунктів в Одеській області становить 137, Дніпропетровській – 120, Херсонській – 87, Миколаївській – 59, Кіровоградській – 57, Донецькій – 34, Полтавській – 27, Івано-Франківській – 26, Запорізькій – 19, Чернівецькій – 19, Черкаській – 8, Вінницькій – 4 і Закарпатській – 3.

Рятувальники 5 лютого відбуксирували з заметів 134 транспортних засоби, у яких перебувало 189 осіб, а також прибрали 77 повалених дерев.

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В Укравтодорі додали, що ускладнення руху великовагового транспорту виникли на деяких ділянках доріг у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Кіровоградській областях.

Але наразі проїзд всіма ділянками доріг державного значення, крім Одеської області, забезпечено.

Раніше Факти ICTV писали, що негода знеструмила понад 40 населених пунктів у двох областях України.

Джерело: ДСНС, Укравтодор