PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Циклон Petra: без світла 600 населених пунктів, обмеження на трасі Одеса-Рені

Через сильний вітер і снігопади без світла залишились 600 населених пунктів у 13 областях, а на автодорозі державного значення М-15 Одеса-Рені тимчасово обмежили рух вантажівок.

Зокрема, кількість знеструмлених населених пунктів в Одеській області становить 137, Дніпропетровській – 120, Херсонській – 87, Миколаївській – 59, Кіровоградській – 57, Донецькій – 34, Полтавській – 27, Івано-Франківській – 26, Запорізькій – 19, Чернівецькій – 19, Черкаській – 8, Вінницькій – 4 і Закарпатській – 3.

Рятувальники 5 лютого відбуксирували з заметів 134 транспортних засоби, у яких перебувало 189 осіб, а також прибрали 77 повалених дерев.

Читайте: Негода в Україні: на Дніпропетровщині затор через снігові замети

В Укравтодорі додали, що ускладнення руху великовагового транспорту виникли на деяких ділянках доріг у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Кіровоградській областях.

Але наразі проїзд всіма ділянками доріг державного значення, крім Одеської області, забезпечено.

Раніше Факти ICTV писали, що негода знеструмила понад 40 населених пунктів у двох областях України.

Джерело: ДСНС, Укравтодор

Фото: Unsplash

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка