В Украине могут изменить правила авиаперевозок: какие будут новшества

Государственная авиаслужба Украины планирует изменить некоторые статьи о правилах авиаперевозок, обслуживании пассажиров и багажа.

Предложения Государственной авиаслужбы обнародованы в соответствующем проекте приказа от 4 февраля.

Так, документ предлагает авиакомпаниям самим устанавливать время окончания регистрации на рейс и посадки в самолет вместо завершения за 45 и 15 минут соответственно.

К ручной клади планируют применить норму о возможности пассажиров брать с собой в салон женскую, мужскую сумку или рюкзак сверх нормы.

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Требование касательно бесплатного перебронирования билета предлагают отменить.

Также рейс не будут считать отмененным, если его задержка превысила 48 часов. В то же время возрастет ответственность авиаперевозчиков за задержку самолета – до $7,3 тыс.

Ответственность за ущерб, утрату или задержку багажа предлагают повысить до $1,7 тыс.

Кроме того, Госавиаслужба хочет обязать авиакомпании иметь круглосуточный колл-центр. Предлагается убрать подробный перечень документов для прохождения регистрации на рейс, что должно позволить регистрироваться на внутренние перелеты по электронным водительским правам.

К слову, Украина на месяц закрыла авиасообщение с Китаем из-за вспышки нового типа коронавируса в стране.

Источник: Государственная авиаслужба