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Факти / Україна

В Україні можуть змінити правила авіаперевезень: які будуть нововведення

Державна авіаслужба України планує змінити деякі статті щодо правил авіаперевезень, обслуговування пасажирів і багажу.

Пропозиції Державної авіаслужби оприлюднені у відповідному проекті наказу від 4 лютого.

Так, документ пропонує авіакомпаніям самим встановлювати час закінчення реєстрації на рейс і посадки в літак замість закінчення за 45 і 15 хвилин відповідно.

До ручної поклажі планують застосувати норму щодо можливості пасажирів брати з собою в салон жіночу, чоловічу сумку або рюкзак понад норму.

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Вимогу щодо безкоштовного перебронювання квитка пропонують скасувати.

Також рейс не вважатимуть скасованим, якщо його затримка перевищила 48 годин. Водночас зросте відповідальність авіаперевізників за затримання літака – до $7,3 тис.

Відповідальність за пошкодження, втрату або затримку багажу пропонують підвищити до $1,7 тис.

Крім того, Державіаслужба хоче зобов’язати авіакомпанії мати цілодобовий кол-центр. Пропонується прибрати докладний перелік документів для проходження реєстрації на рейс, що має дозволити реєструватися на внутрішні перельоти за електронними водійськими правами.

До слова, Україна на місяць закрила авіасполучення з Китаєм через спалах нового типу коронавірусу в країні.

Джерело: Державна авіаслужба

Фото: Dreamstime

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