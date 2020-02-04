Киев и Загреб соединит прямой авиарейс

С июня между Киевом и Загребом откроется прямое авиасообщение.

Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич сообщил, что первый рейс запланирован на 2 июня 2020 года.

– Хорватию и Украину тесно связывают прошлое и настоящее. Эту связь укрепит прямое авиасообщение из Киева в Загреб уже со 2 июня, – написал дипломат.

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Хорватію й Україну тісно пов’язують минуле і сучасне. Цю сув‘язь зміцнить пряме авіасполучення з Києва до Загреба вже з 2 червня #windroseairlines pic.twitter.com/0nTlRObyXb — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) February 3, 2020

К слову, с этой недели Украина прекратила прямое авиасообщение с Китаем из-за распространения коронавируса.