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Факты / Украина / Общество

Киев и Загреб соединит прямой авиарейс

С июня между Киевом и Загребом откроется прямое авиасообщение.

Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич сообщил, что первый рейс запланирован на 2 июня 2020 года.

– Хорватию и Украину тесно связывают прошлое и настоящее. Эту связь укрепит прямое авиасообщение из Киева в Загреб уже со 2 июня, – написал дипломат.

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К слову, с этой недели Украина прекратила прямое авиасообщение с Китаем из-за распространения коронавируса.

Фото: Pixabay

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