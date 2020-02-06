В течение следующих трех лет в Украине будут оцифрованы все государственные услуги. 50 услуг оцифруют в этом году.

Об этом во время презентации сервиса Дія сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он также отметил, что государство расширяет функционал документов. Например, с помощью водительских прав можно будет купить билет на самолет.

Рассказал глава правительства и о запуске кабинета застройщика, отметив, что сейчас в нем нет отказов. По его мнению, это указывает на отсутствие манипуляций.

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Премьер добавил, что сейчас все только начинается. Поэтому в каждой области и небольшом городе должен быть человек, который отвечает за цифровизацию.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский на презентации приложения Дія отметил, что государство должно быть для человека сервисом.