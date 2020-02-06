Протягом наступних трьох років в Україні будуть оцифровані всі державні послуги. 50 послуг оцифрують вже цього року.

Про це під час презентації сервісу Дія повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Він також зазначив, що держава розширює функціонал документів. Наприклад, за допомогою водійських прав можна буде купити квиток на літак.

Розповів глава уряду і про запуск кабінету забудовника, зазначивши, що зараз в ньому немає відмов. На його думку, це вказує на відсутність маніпуляцій.

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Прем’єр додав, що зараз все тільки починається. Тому у кожній області і невеликому місті повинна бути людина, яка відповідає за цифровізацію.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський на презентації додатку Дія зазначив, що держава має бути для людини сервісом.