В Украине запустили электронную подпись к ID-карте: как это работает

В Украине появилась возможность привязать квалифицированную электронную подпись (КЭП) к ID-карте. С 5 февраля электронную подпись можно бесплатно записать в подразделениях миграционной службы.
Услуга дает возможность считывания данных всеми операционными системами, проверки достоверности данных, автоматизированную идентификацию и использование в качестве надежной защиты за счет электронной подписи. Кроме того, записанная электронная подпись позволяет не выходя из дома пользоваться различными сервисами государственных органов, получать административные и банковские услуги, открывать и вести бизнес.
Она доступна для граждан Украины, которые достигли 18-летнего возраста. Срок действия сертификатов ключей КЭП составит два года.
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Услугу можно получить двумя способами:
- сразу после получения новой ID-карты – в территориальном подразделении ГМС по месту регистрации лица;
- записать на ранее выданную ID-карту – в любом территориальном подразделении ГМС, независимо от места регистрации.
Для записи подписи на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получении.
Первым, кто воспользовался новым сервисом МВД и получил квалифицированную электронную подпись на чип ID, стал президент Владимир Зеленский.
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Фото: МВД