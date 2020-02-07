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Факты / Украина / Общество

Гнилые апельсины и просрочка: как правильно выбирать продукты в магазине

Фрукты и овощи с полок столичных магазинов потенциально опасны для здоровья потребителей. Ананасы с плесенью и гнилые апельсины – свидетельство того, что продукты залеживаются, их никто не перебирает, а продают как свежие. Такие неутешительные результаты проверки.

Поэтому пригодятся несколько советов, когда пойдете в магазин за продуктами:

  • Не попадайтесь на крючок упакованных товаров, потому что они залеживаются и портятся гораздо быстрее.
  • Кроме того, в упаковке сложнее рассмотреть продукты.
  • Товар, который продается со скидкой, особенно опасен.
  • Не берите товар на вес с нижних полок – это грубое нарушение санитарных норм. На эти продукты попадают моющие средства, пыль и грязь с обуви и тележек.

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Источник: Ранок у великому місті

Фото: Dreamstime

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