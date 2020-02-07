Гнилі апельсини та просрочка: як правильно вибирати продукти в магазині

Фрукти та овочі з полиць столичних магазинів потенційно небезпечні для здоров’я споживачів. Ананаси з пліснявою та гнилі апельсини – свідчення того, що продукти залежуються, їх ніхто не перебирає, а продають як свіжі. Такі невтішні результати перевірки.

Тому у пригоді стануть кілька порад, коли підете до магазину за продуктами:

Не потрапляйте на гачок упакованих товарів, бо вони залежуються і псуються набагато швидше.

Окрім того, в упаковці складніше роздивитися продукти.

Товар, який продається зі знижкою, особливо небезпечний.

Не беріть товар на вагу з нижніх полиць – це грубе порушення санітарних норм. На ці продукти потрапляють миючі засоби, пил та бруд зі взутті та візків.

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