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Факти / Україна / Суспільство

Гнилі апельсини та просрочка: як правильно вибирати продукти в магазині

Фрукти та овочі з полиць столичних магазинів потенційно небезпечні для здоров’я споживачів. Ананаси з пліснявою та гнилі апельсини – свідчення того, що продукти залежуються, їх ніхто не перебирає, а продають як свіжі. Такі невтішні результати перевірки.

Тому у пригоді стануть кілька порад, коли підете до магазину за продуктами:

  • Не потрапляйте на гачок упакованих товарів, бо вони залежуються і псуються набагато швидше.
  • Окрім того, в упаковці складніше роздивитися продукти.
  • Товар, який продається зі знижкою, особливо небезпечний.
  • Не беріть товар на вагу з нижніх полиць – це грубе порушення санітарних норм. На ці продукти потрапляють миючі засоби, пил та бруд зі взутті та візків.

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Раніше ми розповідали, як вибрати якісну оливкову олію.

Джерело: Ранок у великому місті

Фото: Dreamstime

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