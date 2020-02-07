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Факти / Україна

Година запитань до уряду та процедура внесення змін: порядок денний Ради на 7 лютого

7 лютого у Верховній Раді відбудеться година запитань до уряду. Члени Кабміну виступатимуть на тему Тарифна політика в Україні при забезпеченні населення енергоносіями та наданні комунальних послуг: нинішній стан та перспективи.

Після цього народні депутати розглядатимуть низку законопроектів.

Усього на порядку денному опиняться дев’ять проектів законів.

Перше читання:

  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування;
  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін;
  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб;
  • проект закону про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму справляння державних зборів;
  • проект закону про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України;
  • проект закону про внесення змін до закону України Про Національну поліцію щодо удосконалення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

Читайте: Рада розблокувала підписання закону про середню освіту

Друге читання:

  • проект закону про внесення змін до закону України Про наукову і науково-технічну діяльність;
  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками;
  • проект закону про сільськогосподарську кооперацію.

До слова, депутат від фракції Слуга народу Андрій Герус заявив, що президент Володимир Зеленський не збирається розпускати Верховну Раду.

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