7 лютого у Верховній Раді відбудеться година запитань до уряду. Члени Кабміну виступатимуть на тему Тарифна політика в Україні при забезпеченні населення енергоносіями та наданні комунальних послуг: нинішній стан та перспективи.
Після цього народні депутати розглядатимуть низку законопроектів.
Усього на порядку денному опиняться дев’ять проектів законів.
Перше читання:
- проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування;
- проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін;
- проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб;
- проект закону про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму справляння державних зборів;
- проект закону про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України;
- проект закону про внесення змін до закону України Про Національну поліцію щодо удосконалення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.
Читайте: Рада розблокувала підписання закону про середню освіту
Друге читання:
- проект закону про внесення змін до закону України Про наукову і науково-технічну діяльність;
- проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками;
- проект закону про сільськогосподарську кооперацію.
До слова, депутат від фракції Слуга народу Андрій Герус заявив, що президент Володимир Зеленський не збирається розпускати Верховну Раду.