Рассмотрение законопроекта о рынке земли может длиться 3-5 пленарных недель – Корниенко

Рассмотрение законопроекта о рынке земли будет продолжаться 3-5 пленарных недель.

Такой прогноз дал первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко в комментариях журналистам.

– Мы вчера считали так: примерно от 3 до 5 пленарных недель может он растянуться, – отметил Корниенко.

В то же время он считает неудовлетворительным такой темп рассмотрения законопроекта.

– Надо искать в себе силы как-то снимать поправки. Мы не можем в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, позволить себе два-три месяца рассматривать один законопроект, – отметил первый заместитель главы фракции.

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По его мнению, на следующей пленарной неделе необходимо будет вести дискуссию о дальнейшей работе над законопроектом о рынке земли.

Напомним, 6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроект о рынке земли. Депутаты успели рассмотреть более 180 поправок из более чем 4 тысяч.

Сегодня, 7 февраля, Рада планирует продолжить рассмотрение законопроекта во втором чтении.