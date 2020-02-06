Голосование за рынок земли: ситуация в Раде, митинги и суть законопроекта (ОНЛАЙН)

Верховная Рада в четверг, 6 февраля, начала рассматривать во втором чтении законопроект №2078-10 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения, предусматривающий открытие рынка земли и позволяющий ее продажу.

Перед этим народные избранники проголосовали за продолжение заседания до 20.00.

Народные депутаты от Батькивщины, которые выступают против поддержки земельного законопроекта, пытались заблокировать работу парламента.

Председатель фракции Юлия Тимошенко заняла место спикера в президиуме. Пройти к Тимошенко нардепу от Батькивщины Сергею Власенко помешал член фракции Слуга народа Артем Дмитрук. Между мужчинами произошла потасовка.

При этом трибуну противникам законопроекта о рынке земли заблокировать удалось.

Позже Власенко предпринял новую попытку прорваться к президиуму парламента, но его вновь остановили. На помощь нардепу устремилась группа соратников, которая встретила сопротивление со стороны членов фракции Слуга народа.

В парламенте несколько раз объявляли перерыв для консультаций у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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Как нардепы будут голосовать за законопроект

Противниками введения рынка земли являются фракции Батькивщина и Оппозиционная платформа – За жизнь.

Не намерена поддержать земельный законопроект также фракция Европейская солидарность.

Фракция Голос заявила, что определится со своим решением по голосованию после того, как увидит окончательный текст документа.

Также не имеет общей позиции по законопроекту группа Доверие. В свою очередь группа За будущее заявила, что будет голосовать против законопроекта о рынке земли.

В Слуге народа заявили, что у них есть более 226 голосов за принятие законопроекта о рынке земли. Фракция готова работать всю ночь, заявил ее председатель Давид Арахамия.

– Это означает: сколько сможем выдержать, столько и будем сидеть. Я вас приглашаю, берите с собой еду. Будем работать всю ночь. Должен же этот парламент хоть одну ночь поработать? – сказал он.

Президент Владимир Зеленский в Раде

Зеленский посетил заседание фракции Слуга народа 6 февраля. В Слуге народа сообщили, что глава государства призывал нардепов проголосовать за законопроект.

Ранее Зеленский заявлял, что предлагаемый закон о рынке земли в Украине является наиболее лояльным из существующих в других странах.

Протесты против рынка земли

Под Офис президента на митинг вышли представители Всеукраинского аграрного совета. Протестующие принесли с собой баннеры с призывами к Зеленскому не допустить принятие законопроекта о рынке земли во втором чтении.

Также протесты начались под зданием Верховной Рады. Активисты сетуют, что украинские фермеры не смогут конкурировать с крупными агрохолдингами на рынке земли.

Правоохранители возле парламента заступили на усиленное дежурство.















Голосование за рынок земли: ситуация в Раде, митинги и суть законопроекта (ОНЛАЙН) / 4 фотографии

Суть закона

Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта о рынке земли и рекомендовал его к принятию. В частности, в законопроект были внесены правки, согласно которым у иностранцев будет право покупать украинские земли только после референдума. Также было изменено ограничение по продаже земли в одни руки. Его по сравнению с первым вариантом законопроекта уменьшили в 20 раз – с 200 тыс. до 10 тыс. га.

Законопроект предусматривает только безналичный расчет за землю с проверкой происхождения средств.

Также предлагается запретить покупать землю в 50-километровой зоне от границы и зафиксировать минимальную цену на земельный участок.

Банки смогут только брать землю в залог, тогда как часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.

Напомним, ЕС поддержал планы правительства открыть рынок земли и дал Украине рекомендацию.