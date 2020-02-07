Розгляд законопроекту про ринок землі може тривати 3-5 пленарних тижнів – Корнієнко

Розгляд законопроекту про ринок землі триватиме 3-5 пленарних тижнів.

Такий прогноз дав перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко у коментарях журналістам.

– Ми вчора рахували так: приблизно від 3 до 5 пленарних тижнів може він розтягнутися, – зазначив Корнієнко.

Водночас він вважає незадовільним такий темп розгляду законопроекту.

– Треба шукати в собі сили якось знімати поправки. Ми не можемо в тих умовах, в яких зараз перебуває Україна, дозволити собі два-три місяці розглядати один законопроект, – зазначив перший заступник голови фракції.

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На його думку, наступного пленарного тижня необхідно буде вести дискусію щодо подальшої роботи над законопроектом про ринок землі.

Нагадаємо, 6 лютого Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні законопроект про ринок землі. Депутати встигли розглянути понад 180 поправок з більш як 4 тисяч.

Сьогодні, 7 лютого, Рада планує продовжити розгляд законопроекту у другому читанні.