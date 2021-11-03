Верховная Рада поддержала заявление об отставке Алексея Резникова с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

За проголосовали 329 народных депутатов.

Ожидается, что теперь Алексей Резников займет должность министра обороны. Его кандидатуру согласовали во время заседания фракции Слуга народа еще 1 ноября.

Глава фракции Давид Арахамия, комментируя назначение Резникова в Минобороны, отметил, что он доказал свой профессионализм, дипломатию и имеет хорошую репутацию среди международных партнеров.

Место Резникова на должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий должна занять нардеп Ирина Верещук. Ее кандидатуру фракция поддержала единогласно.

Алексей Резников занимал должность вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с 4 марта 2020 года.

С сентября 2019 года он является представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. В 2015-2016 годах был главой украинской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.

С 5 мая 2020 года Алексей Резников является первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).