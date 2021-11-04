У четвер, 4 листопада, Верховна Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони України. Напередодні подання на його призначення вніс до ВР президент Володимир Зеленський.

До цього Резніков працював у Кабінеті міністрів на посаді віце-прем’єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Напередодні парламент звільнив його з цієї посади.

Що відомо про Олексія Резнікова – читайте в матеріалі.

Біографія

Олексій Резніков народився у Львові у 1966 році. Відслужив в армії у повітряно-десантних військах.

У Львівському державному університеті імені Івана Франка отримав юридичну освіту, після чого став співзасновником брокерської компанії Галицькі цінні папери.

Упродовж трьох років з 1999 року працював заступником голови Центру розвитку українського законодавства в Києві. Згодом заснував власну юридичну компанію Правіс.

З 2008 до 2014 року Резніков був депутатом Київської міськради VI скликання, а згодом став головою Комісії з питань поновлення прав реабілітованих.

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19 червня 2014 року Олексія Резнікова обрали заступником міського голови. З квітня 2016 року і до вересня 2018 року працював заступником голови КМДА.

Координував діяльність КМДА в сфері міжнародних відносин, освіти, охорони культурної спадщини, соцзабезпечення, туризму, реклами, а також відповідав за проведення реформ в сферах децентралізації та місцевого самоврядування.

З 2015 року був заступником голови Антикорупційної ради при столичному міському голові. Входив до складу Цільової команди реформ щодо децентралізації, місцевого самоврядування та регіональної політики при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Відповідав за проведення в Києві Євробачення (у 2017 році) і фінального матчу Ліги Чемпіонів (у 2018 році).

4 березня 2020 року Верховна Рада призначила Олексія Резнікова віце-прем’єром і очільником Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

5 травня 2020 року указом президента України № 167/2020 Резніков був призначений першим заступником голови Української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

3 листопада 2021 року Верховна Рада звільнила Резнікова з посади очільника Мінреінтеграції.

Декларація

У декларації, поданій навесні 2021 року, Олексій Резніков вказав 10 млн 451 тис. 753 грн доходу. Зокрема, заробітна плата становила понад 10 млн грн.

Також він задекларував 236 938 грн, $137 734 і €3 520 на банківських рахунках, €255 тис. готівкою і $1,1 млн, позичених третім особам.

Олексій Резніков володіє двома квартирами (167,5 і 103,6 кв. м) у Києві та має три автомобілі: AUDI А8 2012 випуску, Volkswagen Amarok 2012 випуску, Porsche Boxter 2003 року випуску.