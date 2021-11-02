Почему понадобились ротации в Кабмине и поддержит ли их Рада

Разговоры о ротациях в Кабинете министров начались еще в начале осени. С этого времени эксперты, инсайдеры и даже члены монобольшинства заявляли о подготовке кадровых изменений в правительстве.

1 ноября состоялось заседание фракции Слуга народа, в ходе которого были согласованы все изменения в Кабмине.

Уже на этой неделе в отставку должны уйти четыре министра, а на их место поставят новых руководителей.

Факты ICTV рассказывают, какие изменения согласовали в Слуге народа и найдутся ли голоса в Раде.

Кого в отставку

Достоверно известно было только об отставке министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

— Могу сказать, что по господину Абрамовскому основание есть, и это – его заявление, частное, о том, что он хочет сложить с себя полномочия. Относительно других членов правительства на сегодняшний день у меня нет оснований говорить о каких-то кадровых изменениях, – заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге 21 октября.

До 1 ноября это был единственный глава министерства, который должен был подать в отставку. Но перед заседанием монобольшинства зарегистрировали заявление об увольнении вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

А недавно подтвердились и слухи об отставке министра экономики Алексея Любченко, который 2 ноября написал заявление об отставке.

Политолог Игорь Рейтерович говорит о том, что вопрос обновления правительства сейчас поднимается, как минимум, из-за незначительных успехов отдельных министров.

– К отдельным министрам действительно есть вопросы. К их компетентности, уровню профессионализма, выполнению поставленных задач их министерствами, которые в определенной степени сформулированы, например, президентом. Когда речь идет о министре экологии, который уже написал заявление, то это очень показательная история. Невыполнение программы президента влечет отставку. Но такие вопросы есть и к Минобороны, поскольку это тоже в определенной степени сфера компетенции президента, – объясняет политолог.

Заседание Слуги народа подтвердило, что несколько месяцев разговоров о ротациях в Кабмине не были пустыми словами. Оно стало кульминацией подготовки, длившейся несколько месяцев.

Народный депутат Александр Качура также пишет о том, что замену большинству министров уже нашли.

Но даже несмотря на поддержку ротаций внутри Слуги народа, остается еще голосование в парламенте. Хотя учитывая настроения оппозиции, увольнения должны поддержать, а вот назначения во многом будут зависеть от кандидатур.

Но председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко считает, если Рада смогла уволить Дмитрия Разумкова с должности спикера, то увольнение и назначение глав министерств пройдет без проблем.

– Слуги народа даже за Разумкова собрали 211 голосов. Даже если на назначение министров не будет хватать голосов, то есть союзники – группа Доверие, группа За будущее, несколько внефракционных депутатов. Я не исключаю, что за некоторых персон могут проголосовать некоторые представители оппозиционных фракций, – считает Фесенко.

Заседание монобольшинства

Спикер Слуги народа Юлия Палийчук подтвердила, что Алексея Резникова планируют выдвинуть на должность министра обороны, с чем и связано его заявление об отставке.

После заседания монобольшинства Качура заявил, что голосование за увольнение министров состоится 3 ноября, а за назначение – 4 ноября.

Такая ситуация может быть связана с тем, что кандидатура на вакантное место министра экологии до сих пор не утверждена. Им должен стать один из заместителей Абрамовского. Возможно, поэтому и решили немного задержать процедуру назначения новых министров.

— Ирина Верещук – входит на должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Алексей Резников – входит на должность министра обороны Украины. Олег Урусский и Алексей Любченко пишут заявления об отставке,- пишет Качура о ротациях в Кабмине.

Убрать министров, не оправдавших ожиданий парламента и президента, – правильная позиция, но не хотелось бы попасть в ситуацию, когда замену им не назначили.

Такое уже происходило в правительстве Дениса Шмыгаля. Конечно, на место министров приходили временно исполняющие обязанности, но они не всегда становятся равноценной заменой экс-главам.

Но, по меньшей мере, с назначением Резникова на должность министра обороны не должно быть никаких проблем. Андрей Таран не оправдал ожиданий не только оппозиции, но и власти, поэтому вряд ли возникнут какие-то разногласия в этом вопросе.

– Можно вспомнить о наличии более 2 млрд грн задолженности перед нашими воинами. В стране, которая находится де-факто в состоянии войны и в которой нет проблем с финансированием ВСУ, наличие такой задолженности – свидетельство провала организации выплат. А это вопрос к министру, – приводит пример Рейтерович.

Фесенко напоминает, что Резников – один из лучших кандидатов на должность. В его профессионализме не сомневаются не только члены президентской фракции, но и большинство оппозиционных сил.

— В этом году мы видели весной волну ротаций: сменили нескольких министров и назначили первого вице-премьер-министра, который, по некоторой информации, также ныне в зоне риска, как и министр энергетики… Что касается министра обороны – проблема назревала. Было недовольство ситуацией в оборонной сфере, которое пытались “разрулить” заменой заместителей министра обороны. Уже тогда было очевидно, что Тарану дали “испытательный срок”. Однако решили, что нужно менять, а Резников пользуется доверием, – сказал эксперт о ротациях в Кабмине накануне заседания Слуги народа.

Почти ни у кого нет сомнений, что Резников возглавит Министерство обороны, а Верещук будет вести Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ведь фракция должна поддержать свою представительницу.

На должность министра экономики, по информации Качуры, должны предложить замглавы Офиса президента Юлию Свириденко, а кандидатуру Павла Рябикина – в Министерство по отраслям стратегической промышленности.

То есть все должности займут лояльные власти лица, что может свидетельствовать и об отсутствии или нежелании присоединиться у кандидатов вне круга власти. Как неоднократно говорил президент Владимир Зеленский – это сверхсложная работа с не очень большой прибылью.

А результат нужно показывать незаурядный, чтобы удовлетворить требования главы государства, парламента и народа.

Не последние ротации

Конечно, цель перестановок – сделать правительство более стабильным и мощным. При президентстве Зеленского это уже четвертая попытка.

По мнению экспертов, она будет не последней. Мы живем в очень нестабильные времена не только для Украины, но и для всего мира. И иногда смена руководителей министерств является жизненно необходимым шагом для страны.

Тем более это может быть игрой на лояльность парламента. Далеко не все нардепы остались довольны после назначения правительств как Алексея Гончарука, так и Дениса Шмыгаля.

Но Рейтерович отмечает, что точечные перестановки частично продиктованы сменой спикера Рады. В следующем же году нас могут ожидать кардинальные изменения в составе правительства.

– Думаю, что это такой промежуточный этап, ведь у нас недавно сменили спикера (Верховной Рады. – Ред.). Видимо, в Офисе президента подумали, что зрелищ достаточно и можно заняться точечными изменениями. Следующие изменения, которые произойдут в Кабмине, по моему мнению, будут касаться непосредственно премьер-министра и всего Кабмина. Они будут носить глобальный характер… Скорее всего, это произойдет не в этом году, ведь уже начался отопительный сезон. Но по его окончании нужно будет делать выводы, и они будут неутешительными для действующего правительства, – считает политолог.

Ротации в правительстве точно произойдут в ближайшие дни. Главный вопрос – какой фундамент этих изменений? Фесенко обращает внимание на то, что статус некоторых министров может измениться.

Речь идет о том, что может измениться и функциональная составляющая правительства. Так, должность, которую сейчас занимает Резников, может лишиться статуса вице-премьер-министра и получить другие полномочия.

– Судя по всему, будут определенные функциональные изменения по статусам вице-премьер-министров. Появляется неофициальная информация о том, что Резников может сохранить за собой должность и будет куратором ряда министерств, включая свое прежнее. Если так, то Верещук станет министром, но без статуса вице-премьер-министра. Остается и вопрос относительно Урусского, которого также планируют уволить: будет ли его преемник вице-премьером? – рассуждает глава правления Пента.

Нам нужно привыкать к тому, что изменения в составе правительства будут происходить почти каждый год. По меньшей мере, пока страну возглавляет Зеленский, который больше учитывает результат, чем политические расклады.

Он и дальше будет руководствоваться бизнес-моделями. То есть будет оставлять тех, кто способен выполнить поставленные задачи, а всех остальных будет просить “на выход”.

Остается надеяться, что в ближайшее время “скамейка запасных” Кабмина станет хоть немного больше, иначе власти могут оказаться в ситуации, когда ротации в правительстве станут более сложной процедурой.