PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Киев вернулись экс-беркутовцы, которых передали в “ЛДНР” – адвокат

В Киев вернулись экс-сотрудники спецподразделения Беркут Александр Маринченко и Сергей Тамтура.

Об этом сообщил в соцсети Facebook адвокат Александр Горошинский.

Указанных лиц включили в списки на обмен с “ДНР” и “ЛНР”, который состоялся в конце 2019 года.

Читайте: Обмен пленными: Вениславский прокомментировал выдачу экс-беркутовцев

Вместе с этим сообщением адвокат опубликовал открытое письмо экс-беркутовцев к президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

В нем они рассказали, что согласились на обмен, поскольку без включения их в список, он мог бы сорваться.

Экс-беркутовцы добавили, что “не совершали преступлений” во время событий на Майдане в 2014 году, и хотят восстановить имя спецподразделения Беркут.

Напомним, пятерых экс-беркутовцев передали в ОРДЛО во время обмена пленными, который состоялся 29 декабря 2019 года.

После обмена Владимир Зеленский заявил, что был готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика.

Источник: Александр Горошинский

Фото: Александр Горошинский

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка