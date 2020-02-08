В Киев вернулись экс-беркутовцы, которых передали в “ЛДНР” – адвокат

В Киев вернулись экс-сотрудники спецподразделения Беркут Александр Маринченко и Сергей Тамтура.

Об этом сообщил в соцсети Facebook адвокат Александр Горошинский.

Указанных лиц включили в списки на обмен с “ДНР” и “ЛНР”, который состоялся в конце 2019 года.

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Вместе с этим сообщением адвокат опубликовал открытое письмо экс-беркутовцев к президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

В нем они рассказали, что согласились на обмен, поскольку без включения их в список, он мог бы сорваться.

Экс-беркутовцы добавили, что “не совершали преступлений” во время событий на Майдане в 2014 году, и хотят восстановить имя спецподразделения Беркут.

Напомним, пятерых экс-беркутовцев передали в ОРДЛО во время обмена пленными, который состоялся 29 декабря 2019 года.

После обмена Владимир Зеленский заявил, что был готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика.

Источник: Александр Горошинский

Фото: Александр Горошинский