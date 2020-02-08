До Києва повернулися екс-беркутівці, яких передали в “ЛДНР” – адвокат

До Києва повернулися екс-співробітники спецпідрозділу Беркут Олександр Маринченко і Сергій Тамтура.

Про це повідомив у соцмережі Facebook адвокат Олександр Горошинський.

Зазначених осіб включили до списків на обмін з “ДНР” та “ЛНР”, який відбувся наприкінці 2019 року.

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Разом з цим повідомленням адвокат опублікував відкритий лист екс-беркутівців до президента Володимира Зеленського, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та генерального прокурора Руслана Рябошапки.

У ньому вони розповіли, що погодилися на обмін, оскільки без включення їх у список, він міг би зірватися.

Екс-беркутівці додали, що “не скоювали злочинів” під час подій на Майдані у 2014 році, і хочуть відновити ім’я спецпідрозділу Беркут.

Нагадаємо, п’ятьох екс-беркутівців передали в ОРДЛО під час обміну полоненими, який відбувся 29 грудня 2019 року.

Після обміну Володимир Зеленський заявив, що був готовий обміняти 100 беркутівців на одного розвідника.

Джерело: Олександр Горошинський

Фото: Олександр Горошинський