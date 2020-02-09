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Факти / Україна

Поклали в труну і забили кришку: екс-полонений розповів про тортури в “ДНР”

Колишній український полонений “ДНР” Василь Савін розповів про жорстокі катування бойовиками, яких зазнав він, дружина і син.

Савін заявив, що його катували інакше, ніж інших утримуваних через його рівень відомості.

– Мене не можна було відверто калічити: виривати зуби плоскогубцями, відрізати вуха, відрубувати пальці, виколювати очі, – сказав він.

Колишній полонений додав, що його катували так, аби на тілі не залишалося слідів.

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– Є і такий метод: вставляють в уретру дріт від шампанського, з одного кінця підпалюють – алюміній швидко проводить тепло, а слідів ніяких не залишається, – розповів він.

Крім того Савін розповів, що його двічі виводили на розстріл, закопували живцем, а також тримали голодним в абсолютній темряві до 16 діб.

– Мене поклали в труну в наручниках і забили кришку. Але мені було смішно, адже я знав, що в наручниках не закопають, за наручники вони ж розписалися, за них відповідати доведеться, – зізнався він.

Нагадаємо, унаслідок обміну, який відбувся 29 грудня минулого року між Україною та “ЛДНР” до Києва повернулася 81 особа.

Джерело: Апостроф

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