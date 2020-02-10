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Факты / Украина

Метро на Троещину целесообразно строить не в направлении Троещины – КГГА

Строительство метро на Троещину целесообразно начинать со станции метро Вокзальная, которую сначала нужно соединить со станциями Лукьяновская и Тараса Шевченко.

Об этом заявил первый заместитель Киевского городского головы Николай Поворозник.

По его словам, изначально рассматривался вариант строительства первой очереди Подольско-Выгуровской линии метрополитена от станции метро Тараса Шевченко по открытой части к Русановским садам.

Однако от этой идеи пришлось отказаться из-за высокой загруженности станции Тараса Шевченко.

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– Добавить туда пассажиропоток со всей Воскресенки и Троещины невозможно, – заявил Поворозник.

После соединения Вокзальной, Лукьяновской и Тараса Шевченко уже не будет разницы, куда тянуть метро – до Жулян или Троещины, добавил он.

Напомним, 16 декабря представили идею генплана Киева, который предусматривает запуск метро на Троещину.

Источник: Европравда

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