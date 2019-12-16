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Метро на Троещину и парковки. В столице представили генплан Киева

Киев неуклонно приближается к транспортному коллапсу. Сейчас в столице более 1 млн автомобилей, а дорог, мостов, развязок и парковок катастрофически не хватает.

И в ближайшие 20 лет эксперты прогнозируют увеличение жителей Киева еще на миллион, соответственно резко возрастет и количество транспорта. Поэтому столице немедленно нужен новый генеральный план, которого Киев ждет десятилетиями.

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16 декабря на международном форуме Будущее Киева презентовали идею генплана. Она предусматривает сохранение культурного наследия, развитие парковок, развитие общественного транспорта и запуск метро на Троещину.

В планах властей построить три новых моста. От идеи расширения столицы за счет области отказались, зато уплотнят застройку города. На участках старых заводов и фабрик строить жилые комплексы и социальную инфраструктуру.

Обязательно будут строить не только жилье, но и школы и садики. Хрущевки будут или сносить, или капитально ремонтировать. Правда все это пока только идеи, дальше будет обсуждение на уровне экспертов и общественности.

Напомним, на Софийской площади в Киеве завершился монтаж главной новогодней елки Украины.

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