Метро на Троєщину доцільно будувати не в напрямку Троєщини – КМДА

Будівництво метро на Троєщину доцільно починати зі станції метро Вокзальна, яку спершу потрібно з’єднати зі станціями Лук’янівська і Тараса Шевченка.

Про це заявив перший заступник Київського міського голови Микола Поворозник.

За його словами, спочатку розглядався варіант будівництва першої черги Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції метро Тараса Шевченка відкритою частиною до Русанівських садів.

Однак від цієї ідеї довелося відмовитися через високу завантаженість станції Тараса Шевченка.

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– Додати туди пасажиропотік з усієї Воскресенки і Троєщини неможливо, – заявив Поворозник.

Після з’єднання Вокзальної, Лук’янівської та Тараса Шевченка вже не буде різниці, куди тягнути метро — до Жулян чи Троєщини, додав він.

Нагадаємо, 16 грудня представили ідею генплану Києва, що передбачає запуск метро на Троєщину.

Джерело: Європравда