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Факты / Украина

Патрульные подготовлены к работе с электронными документами в приложении Дія

Сейчас в Украине патрульные полиции готовы к использованию цифрового водительского удостоверения и техпаспорта.

Об этом рассказал первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

– В середине декабря мы провели тестирование, в котором приняли участие более 30 тыс. граждан. Во время него мы отработали различные кейсы. Сейчас у нас работает мощная служба поддержки и у нас есть лишь 1-2 обращения.

Все патрульные оснащены специальными планшетами и знают, как работать с цифровыми удостоверениями, – отметил Вискуб.

Читайте: Как пользоваться приложением Дія – пошаговая инструкция

Также он добавил, что в случае любой проблемы можно обратиться на горячую линию МВД или непосредственно самого приложения.

Напомним, до конца года в приложение Дія можно будет загрузить автогражданку, студенческий билет и паспорт.

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