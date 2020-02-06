Как пользоваться приложением Дія – пошаговая инструкция

ШАГ 1. Скачиваем приложение Дія
Скачать приложение Дія на Android можно в Google Play. Если у вас iPhone, тогда используйте App Store.
В поиске наберите слово Дія и загрузите приложение на телефон.
ШАГ 2. Регистрируемся в приложении
Откройте приложение и нажмите кнопку Войти. Далее приложение предложит вам авторизоваться. Это можно сделать тремя способами:
- Приват24;
- Monobank;
- BankID.
Выбрав, скажем, Monobank, вам сразу высветится новое окно с просьбой подтвердить передачу личных данных в приложении Дія. Вы нажимаете – подтвердить.
Придумайте код из четырех цифр и повторите его дважды. Именно эта комбинация цифр будет паролем для входа в приложение.
ШАГ 3. Добавляем свои документы
Благодаря синхронизации с выбранным банком, ваши персональные данные автоматически добавятся в приложении Дія. Сейчас приложению доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
После авторизации эти документы автоматически появятся в вашем смартфоне, так как они есть в системе МВД.
ШАГ 4. Что делать, если я не вижу своих документов в приложении
Если ваши документы не подтянулись, попробуйте авторизоваться снова. Ничего не поменялось? Напишите в службу поддержки, и они оперативно скажут, в чем заключается конкретно ваша проблема.
* В начале работы реестр МВД может иногда “зависать”, поэтому причин для беспокойства нет. Это обусловлено тем, что сейчас большое количество людей одновременно начали загружать приложение.
ШАГ 5. Используем приложение Дія
Приложение можно использовать во время вождения в случае, если правоохранитель попросит вас показать удостоверение водителя или номер регистрации.
На второй стороне вашего удостоверения будет QR-код, который будет сканировать полиция.
ШАГ 6. Ждем новые функции в приложении Дія
Со временем будут оцифрованы топ-50 наиболее востребованных услуг. В частности, это регистрация ФЛП, юрлиц, е-Малятко, услуги для перевозчиков, строителей, владельцев авто и так далее.