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Факти / Україна

Патрульні підготовлені до роботи з електронними документами у додатку Дія

Наразі в Україні патрульні поліції готові до використання цифрового водійського посвідчення та техпаспорту.

Про це розповів перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– У середині грудня ми проводили тестування, у якому взяло участь понад 30 тис. громадян. Під час нього ми відпрацювали різні кейси. Зараз у нас працює потужна служба підтримки і ми маємо лише 1-2 звернення.

Усі патрульні оснащені спеціальними планшетами та знають, як працювати з цифровими посвідченнями, – зазначив Вискуб.

Читайте: Як користуватися додатком Дія – покрокова інструкція

Також він додав, що у разі будь-якої проблеми можна звернутися на гарячу лінію МВС або безпосередньо самого Додатку.

Нагадаємо, до кінця року у додаток Дія можна буде завантажити автоцивілку, студентський квиток та паспорт.

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