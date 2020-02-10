Патрульні підготовлені до роботи з електронними документами у додатку Дія

Наразі в Україні патрульні поліції готові до використання цифрового водійського посвідчення та техпаспорту.

Про це розповів перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– У середині грудня ми проводили тестування, у якому взяло участь понад 30 тис. громадян. Під час нього ми відпрацювали різні кейси. Зараз у нас працює потужна служба підтримки і ми маємо лише 1-2 звернення. Усі патрульні оснащені спеціальними планшетами та знають, як працювати з цифровими посвідченнями, – зазначив Вискуб.

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Також він додав, що у разі будь-якої проблеми можна звернутися на гарячу лінію МВС або безпосередньо самого Додатку.

Нагадаємо, до кінця року у додаток Дія можна буде завантажити автоцивілку, студентський квиток та паспорт.