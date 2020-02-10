Суд зобов’язав Марусю Звіробій носити електронний браслет

Печерський районний суд Києва застосував до Марусі Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із необхідністю носити електронний браслет.

До зали судових засідань зайшли народні депутати від фракції Європейська солідарність Марія Іонова, Яна Зінкевич, Ахтем Чийгоз, а також народний депутат Верховної Ради VIII скликання Оксана Корчинська.

Згідно запобіжного заходу, Звіробій повинна носити електронний браслет до 9 квітня 2020 року.

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Також вона зобов’язана приходити на першу вимогу до слідчого, прокурора або до суду і здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Крім того, Звіробій забороняється без дозволу виїжджати за межі Києва і Київської області.

Нагадаємо, Марусі Звіробій повідомили про підозру через погрози Зеленському.