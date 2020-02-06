Марусе Звиробий сообщили о подозрении из-за угроз Зеленскому

Следователи Государственного бюро расследований сообщили Марусе Звиробий о подозрении в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Звиробий сообщили о подозрении в соответствии со ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством в отношении президента Украины).

Следствие установило, что Звиробий, действуя по предварительному сговору с народным депутатом Украины Софией Федыной, 26 октября 2019 года, находясь в одной из кофеен Львова, во время онлайн-трансляции совместного видеообращения через Facebook и YouTube, публично угрожала убийством в президенту Зеленскому из-за его государственной деятельностью.

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В случае доказательства вины, Звиробий грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, 28 ноября агенты ГБР вручили Марусе Звиробий разрешение на проведение обысков, а также потребовали сдать мобильный телефон. Во время трансляции в соцсетях она вместе с Федыной предположили, что в одной из поездок на Донбасс Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.