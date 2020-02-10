Минобороны построит мобильные городки для военных – Загороднюк

Развитие военной инфраструктуры является одним из приоритетов Министерства обороны. В его рамках планируют создать мобильные городки, в которых будут жить военнослужащие ВСУ, и возвести базы по стандартам НАТО.

Базы, которые оснастят по стандартам НАТО, будут находиться в Мариуполе и Северодонецке.

По словам министра обороны Андрея Загороднюка, в них предусмотрены все условия для комфортного проживания военных.

– Еще одним интересным и новым проектом, который мы вскоре представим широкой общественности, является полевой лагерь из вагончиков. Этот объект предназначен как для службы, так и для проживания наших воинов. Там есть места для отдыха, приема пищи, в нем предусмотрены душевые кабины, санузлы, – рассказал министр.

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Для Украины такие объекты являются особенно привлекательными, поскольку их можно быстро доставить и построить в необходимом месте.

К слову, Андрей Загороднюк рассказал, что в 2020 году в Украине введут электронные военные билеты.