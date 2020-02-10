Минобороны оцифрует военные билеты

В украинской армии введут электронные военные билеты. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

– В этом году он уже будет. Уже сейчас мы с ним работаем. В тестовом режиме будет в конце первого квартала. И в первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму. В первом полугодии у нас уже будут первые электронные военные билеты как тестовые. Хотя их распространения займет некоторое время, может, год, – сказал министр.

Министр добавил, что военный билет будет в виде карточки со штрих-кодом, которую можно будет хранить и в телефоне, и как пластиковую карточку.

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– Это гораздо лучше, чем тот, что сейчас, даже в любых полевых условиях. Это будет карта со штрих-кодом, которой будет соответствовать запись в электронной системе. Мы представляем этот проект уже в феврале, – пояснил Загороднюк.

По словам министра, правительство планирует оцифровать весь воинский учет. Кроме офицеров и военнослужащих, к электронным базам хотят внести всех военнообязанных.

Напомним, презентация приложении Дія состоявшаяся 6 февраля в Киеве.

На ней Владимир Зеленский рассказал, что планирует ввести для украинцев возможность голосовать на выборах с помощью смартфона и интернета.