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Факти / Україна

Міноборони побудує мобільні містечка для військових – Загороднюк

Розвиток військової інфраструктури є одним із пріоритетів Міністерства оборони. В його рамках планують створити мобільні містечка, в яких житимуть військовослужбовці ЗСУ, і звести бази за стандартами НАТО.

Бази, які оснастять за стандартами НАТО, знаходитимуться в Маріуполі і Сєвєродонецьку.

За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, в них передбачені всі умови для комфортного проживання військових.

– Ще одним цікавим і новим проектом, який ми незабаром представимо широкому загалу, є польовий табір з вагончиків. Цей об’єкт призначений як для служби, так і для проживання наших воїнів. Там є місця для відпочинку, прийому їжі, в ньому передбачені душові кабіни, санвузли, – розповів міністр.

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Для України такі об’єкти є особливо привабливими, оскільки їх можна швидко доставити і побудувати в необхідному місці.

До слова, Андрій Загороднюк розповів, що у 2020 році в Україні введуть електронні військові квитки.

Джерело: Міноборони

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