PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

За суд над українцями в Криму накладатимуть санкції – Мінветеранів

Міністерство ветеранів ініціює введення санкцій проти силовиків, які влаштовували суди лише над українськими громадянами в Криму та незаконно затримували українських моряків у Керченській протоці.

Спільно із Кримською правозахисною групою відомство підготувало проект розпорядження про санкції проти кількох десятків осіб.

– Зібрано достатньо доказів проти так званих слідчих, прокурорів та суддів, які влаштовували політично мотивовані переслідування, судилища над українськими громадянами в Криму, – йдеться у повідомленні.

Читайте: США побоюються вводити антиросійські санкції – Bloomberg

Проект направлено на погодження до профільних органів влади. Після його погодження, проект розпорядження буде винесено на розгляд уряду, а в разі затвердженн, стане підставою для ухвалення РНБО рішення про застосування санкцій.

До слова, державний секретар США Майк Помпео заявив, що США збережуть санкції проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

Джерело: Урядовий портал

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка