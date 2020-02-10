За суд над українцями в Криму накладатимуть санкції – Мінветеранів

Міністерство ветеранів ініціює введення санкцій проти силовиків, які влаштовували суди лише над українськими громадянами в Криму та незаконно затримували українських моряків у Керченській протоці.

Спільно із Кримською правозахисною групою відомство підготувало проект розпорядження про санкції проти кількох десятків осіб.

– Зібрано достатньо доказів проти так званих слідчих, прокурорів та суддів, які влаштовували політично мотивовані переслідування, судилища над українськими громадянами в Криму, – йдеться у повідомленні.

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Проект направлено на погодження до профільних органів влади. Після його погодження, проект розпорядження буде винесено на розгляд уряду, а в разі затвердженн, стане підставою для ухвалення РНБО рішення про застосування санкцій.

До слова, державний секретар США Майк Помпео заявив, що США збережуть санкції проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.