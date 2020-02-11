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Факты / Украина / Политика

100% будут увольнения: Зеленский подтвердил конфликты в Офисе президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.

По словам лидера государства, в результате конфликтов Офис президента неизбежно теряет профессионалов.

– То есть мы сто процентов кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте, – сказал он.

Говоря о доверии, президент рассказал, что он долго не доверяет людям, но потом, когда уже доверился человеку, никто не может его убедить, что это не тот человек, который “чем-то там занимается нехорошим”.

– Я очень сложно расстаюсь с людьми, очень сложно, – подчеркнул он.

Как сообщалось, Зеленский уволил Андрея Богдана 11 февраля с должности главы Офиса президента и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.

Источник: Интерфакс-Украина

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