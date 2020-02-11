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Факты / Украина

Ермак и Шефир работают советниками президента бесплатно – СМИ

Андрей Ермак не получает средств за выполнение поручений президента на должности внештатного советника Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе на запрос журналистов в Государственное управление делами.

– Государственное управление делами не осуществляет начисление заработной платы Сергею Шефиру, Андрею Ермаку, Александру Качуру и Олегу Устенко, – отмечает госорган.

В мае Зеленский назначил их внештатными советниками.

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В то же время, у Зеленского заработную плату получает другой советник – украинский дипломат Руслан Демченко. За полгода на Банковой его зарплата выросла втрое. Сразу после назначения он получал 33 тыс. гривен, в октябре уже 55 тыс, в ноябре – 75 тыс, а в декабре – 92 тыс.

Дополнительно за период работы у Зеленского, Демченко выделили 33 тыс. грн на оздоровление и еще 46 тыс. на решение бытовых вопросов.

За период работы в Офисе, с доходов советника президента вычислили более 100 тыс. грн налогов.

Ранее Факты ICTV писали, сколько получили министры за февраль.

Источник: Новое время

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