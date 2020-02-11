100% будуть звільнення: Зеленський підтвердив конфлікти в Офісі президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в його команді є конфлікти, які заважають працювати.

За словами лідера держави, в результаті конфліктів Офіс президента неминуче втрачає професіоналів.

– Тобто ми сто відсотків когось втрачатимемо. Тому що ти не можеш жити в постійному конфлікті, – сказав він.

Говорячи про довіру, президент розповів, що він довго не довіряє людям, але потім, коли вже довірився людині, ніхто не може його переконати, що це не та людина, яка “чимось там займається поганим”.

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– Я дуже важко розлучаюся з людьми, дуже важко, – підкреслив він.

Як повідомлялося, Зеленський звільнив Андрія Богдана 11 лютого з посади голови Офісу президента і призначив на його місце свого радника Андрія Єрмака.