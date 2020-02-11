Зеленский уволил Богдана и назначил на его место Ермака – указы

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.

– Уволить Богдана Андрея Иосифовича с должности руководителя Офиса президента Украины, – говорится в его указе №46/2020 от 11 февраля.

Другим своим указом глава государства назначил новым председателем ОП Андрея Ермака.

– Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем Офиса президента Украины, – говорится в указе президента №48/2020 от 11 февраля.

Как сообщалось, Зеленский признался, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. По его словам, в результате конфликтов Офис президента неизбежно теряет профессионалов.