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Факты / Украина / Политика

Зеленский уволил Богдана и назначил на его место Ермака – указы

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.

– Уволить Богдана Андрея Иосифовича с должности руководителя Офиса президента Украины, – говорится в его указе №46/2020 от 11 февраля.

Другим своим указом глава государства назначил новым председателем ОП Андрея Ермака.

– Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем Офиса президента Украины, – говорится в указе президента №48/2020 от 11 февраля.

Как сообщалось, Зеленский признался, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. По его словам, в результате конфликтов Офис президента неизбежно теряет профессионалов.

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