Бородянский против запретов гастролей для украинских артистов в РФ

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский не одобряет гастроли украинских артистов в Россию. Но, по его мнению, неправильно запрещать им гастролировать.

– По запретам, санкциям – это сложный вопрос, потому что запрещать – это неправильно, я считаю.

Он отметил, что выступления украинских артистов в РФ приводят к нормализации отношений.

– У нас ненормальные отношения с Россией. Они сегодня наш враг. И я считаю, когда наши артисты ездят в Россию выступать – это автоматически приводит к нормализации отношений. Я точно не могу с этим не согласиться, – добавил министр.

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Ранее Владимир Бородянский прокомментировал решение отправить нескольких украинских спортсменок на соревнования по художественной гимнастике в Россию. Он заявил, что украинские спортсмены вынуждены выступать в РФ, поскольку у них нет выбора.