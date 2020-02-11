Бородянський проти заборон гастролей для українських артистів в РФ

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський не схвалює гастролі українських артистів до Росії. Але, на його думку, неправильно забороняти їм гастролювати.

– Щодо заборон, санкцій – це складне питання, тому що забороняти – це неправильно, я вважаю.

Він зазначив, що виступи українських артистів в РФ призводить до унормування відносин.

– У нас ненормальні відносини з Росією. Вони сьогодні наш ворог. І я вважаю, коли наші артисти їздять в Росію виступати – це автоматично призводить до внормування відносин. Я точно з цим не можу погодитися, – додав міністр.

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Раніше Володимир Бородянський прокоментував рішення відправити кількох українських спортсменок на змагання з художньої гімнастики до Росії. Він заявив, що українські спортсмени змушені виступати в РФ, бо не мають вибору.