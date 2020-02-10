Приложением Дія можно пользоваться без мобильной связи – Минцифры

Многие трассы в Украине не оборудованы мобильной связью, однако это не помешает работе приложения Дія.

Об этом рассказал первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

– Когда вы по крайней мере один раз установили приложение и воспользовались им, в нем всегда сохраняется последняя версия цифровых документов, – отметил Вискуб.

Если у вас долгое время не было связи, то при первой возможности удостоверение сразу обновится.

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К тому же он добавил, что приложение не собирает персональные данные человека, поэтому эту информацию нельзя использовать в преступных целях.

Ранее Алексей Вискуб рассказал, что патрульные полиции подготовлены к работе с электронными документами в приложении Дія.