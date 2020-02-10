Додатком Дія можна користуватися без мобільного зв’язку – Мінцифри

Багато трас в Україні не обладнано мобільним зв’язком, однак це не стане на заваді роботі додатку Дія.

Про це розповів перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Коли ви принаймні один раз встановили додаток і скористалися їм, у ньому завжди зберігається остання версія цифрових документів, – зазначив Вискуб.

Якщо у вас довгий час не було зв’язку, то під час першої нагоди посвідчення одразу оновиться.

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До того ж він додав, що додаток не збирає персональні дані людини, тому цю інформацію не можна використати у злочинних цілях.

Раніше Олексій Вискуб розповів,що патрульні поліції підготовлені до роботи з електронними документами у додатку Дія.