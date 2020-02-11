Под руководством Офиса Генерального прокурора работники СБУ 11 февраля проводят обыски в структурных подразделениях ПАО Киевметрострой, их должностных лиц, а также отделениях АБ Укргазбанк.

В частности обыски проходят у ряда частных структур, которые, вероятно, задействованные в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро.

Читайте: В Киеве хотят переименовать станцию метро Дорогожичи

Речь идет о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции Сырец на жилой массив Виноградарь.

К слову, прокуратура начала расследование касательно возможного хищения средств при строительстве метро на жилмассив Виноградарь.