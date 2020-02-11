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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Метро на Виноградарь: СБУ проводит обыски в Киевметрострое

Под руководством Офиса Генерального прокурора работники СБУ 11 февраля проводят обыски в структурных подразделениях ПАО Киевметрострой, их должностных лиц, а также отделениях АБ Укргазбанк.

В частности обыски проходят у ряда частных структур, которые, вероятно, задействованные в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро.

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Речь идет о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции Сырец на жилой массив Виноградарь.

К слову, прокуратура начала расследование касательно возможного хищения средств при строительстве метро на жилмассив Виноградарь.

Источник: Офис генпрокурора

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