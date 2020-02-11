В Киеве хотят переименовать станцию метро Дорогожичи

11 февраля в КГГА было подано обращение о переименовании станции метро Дорогожичи на станцию Бабий Яр.

С такой инициативой выступил Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр.

– Наше обращение уже находится на рассмотрении у мэра Киева Виталия Кличко. Благотворительный фонд готов покрыть финансирование всех мероприятий и работ, которые необходимо будет осуществить в связи с переименованием станции метро Дорогожичи, – сказано в пресс-релизе.

Авторы идеи объясняют такую ​​потребность тем, что станция метро Дорогожичи расположена на исторической территории урочища Бабий Яр. В период 1942-43 гг. здесь, по оценкам историков, было расстреляно 100 тысяч человек.

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В Мемориальном центре уверены, что такое решение станет данью памяти о жертвах Бабьего Яра. Также это упростит навигацию в городе для желающих посетить это место памяти.

– Переименование станции метро Дорогожичи в Бабий Яр способствовать переосмыслению киевлянами этой местности. Необходимо положить конец позорной практике забвения, – подчеркнули в Мемориальном центре.

Станция метро Дорогожичи работает с марта 2000 года. Название происходит от окружающей исторической местности.

Дорогожичи часто упоминаются в летописях периода Киевской Руси.

Недавно Факты ICTV писали о том, что метро на Виноградарь строят по графику. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Источник: Мемориальный центр Бабий Яр

Фото: Мемориальный центр Бабий Яр