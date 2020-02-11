Під керівництвом Офісу Генерального прокурора працівники СБУ 11 лютого проводять обшуки у структурних підрозділах ПАТ Київметробуд, їх посадових осіб, а також відділеннях АБ Укргазбанк.

Зокрема обшуки проходять у низки приватних структур, які, ймовірно, задіяні у схемі шахрайського заволодіння бюджетними коштами, у тому числі за фактом безпідставного розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро.

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Йдеться про будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар.

До слова, прокуратура почала розслідування щодо можливого розкрадання коштів під час будівництва метро на житловий масив Виноградар.