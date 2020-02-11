Путин меня понял: Зеленский видит желание РФ “думать” над Минском

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его российский коллега Владимир Путин понимает необходимость закончить войну на Донбассе.

По словам украинского лидера, он увидел это во взгляде президента РФ на встрече в нормандском формате в Париже 9 декабря.

– Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что нужно закончить эту войну, – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что прекращение войны на Донбассе станет победой и для Кремля, ведь “эскалация и захват Украины является единственно реально опасным шагом для России”.

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Зеленский также считает, что Россия готова “думать” над уточнением текста Минских договоренностей.

– Это уже хоть ниточка, возможность об этом говорить, что слушайте, так, как там записано, оно не работает, – считает президент Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что только Россия ответственна за вывод войск с оккупированной территории Донбасса.