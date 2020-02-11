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Факти / Україна / Політика

Путін мене зрозумів: Зеленський бачить бажання РФ “думати” над Мінськом

Президент України Володимир Зеленський вважає, що його російський колега Володимир Путін розуміє необхідність закінчити війну на Донбасі.

За словами українського лідера, він побачив це в погляді президента РФ на зустрічі в нормандському форматі у Парижі 9 грудня.

– Незважаючи на всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що потрібно закінчити цю війну, – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що припинення війни на Донбасі стане перемогою і для Кремля, адже “ескалація і захоплення України є єдино реально небезпечним кроком для Росії”.

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Зеленський також вважає, що Росія готова “думати” над уточненням тексту Мінських домовленостей.

– Це вже хоч ниточка, можливість про це говорити, що слухайте, так, як там записано, воно не працює, – вважає президент України.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що тільки Росія відповідальна за виведення військ з окупованої території Донбасу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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