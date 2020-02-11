У Херсоні маршрутка зіштовхнулась з легковиком – троє загиблих

Біля селища Наддніпрянське в Херсонській області троє людей загинуло в ДТП.
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
– В результаті зіткнення легкового автомобіля Daewoo sens з пасажирським автобусом ГАЗ загинули 3 людини, які знаходилися в легковику. Ще одного пасажира Daewoo з тілесними ушкодженнями доставили в обласну лікарню.
Усі троє загиблих перебували у легковому автомобілі. Медики тепер борються за життя четвертого пасажира.
Аварія сталася, коли водій Daewoo не вибрав безпечної швидкості руху і допустив зіткнення з автобусом, що виконував рейс Снігурівка – Херсон.
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Пасажири і водій маршрутки не постраждали. На місці аварії працює поліція, ведеться розслідування ДТП.
Раніше у Чехії в ДТП потрапив двоповерховий автобус із 70 дітьми.