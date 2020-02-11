У Херсоні маршрутка зіштовхнулась з легковиком – троє загиблих

Біля селища Наддніпрянське в Херсонській області троє людей загинуло в ДТП.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

– В результаті зіткнення легкового автомобіля Daewoo sens з пасажирським автобусом ГАЗ загинули 3 людини, які знаходилися в легковику. Ще одного пасажира Daewoo з тілесними ушкодженнями доставили в обласну лікарню.

Усі троє загиблих перебували у легковому автомобілі. Медики тепер борються за життя четвертого пасажира.